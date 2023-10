Erkelenz (ots) - An der Antwerpener Straße beobachtete am Sonntag (8. Oktober) ein Zeuge gegen 21.10 Uhr vier jugendliche Personen, die augenscheinlich ein Fahrrad anzündeten. Daraufhin informierte er die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen und das Fahrrad wurde zwecks Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

