POL-HS: Werkzeug und Kraftsoff von Ladefläche gestohlen

Selfkant-Wehr (ots) - Zwischen 2 Uhr und 6 Uhr gelangten unbekannte Personen am Dienstag (15. August) in der Straße Am alten Bach in ein Haus und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Geldbörsen mit Bargeld und diversen persönlichen Ausweisdokumenten sowie Pkw- und Hausschlüssel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

