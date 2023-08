Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Gangelt (ots)

Am Mittwoch (16. August) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw über die Heinrich-Josef-Otten-Straße aus Richtung Sittarder Straße kommend in Fahrtrichtung K 5. An der Kreuzung Heinrich-Josef-Otten-Straße/K5 beabsichtigte der Gangelter nach rechts auf die K5 in Fahrtrichtung Hastenrath abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Wagen und einem 46 Jahre alten Fahrradfahrer, der zur gleichen Zeit den Radweg der K5 nutzte. Dieser stürzte durch den Aufprall, verletzte sich schwer und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell