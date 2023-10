POL-HS: Rucksack gestohlen/ Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven (ots) - Ein am Fahrbahnrand der Straße Mainweg parkendes Wohnmobil wurde durch unbekannte Täter am 6. Oktober (Freitag), zwischen 1.35 Uhr und 17.45 Uhr, geöffnet. Aus dem Innenraum stahlen diese Bargeld in Form von US Dollar. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

