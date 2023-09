Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.09.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zusammenstoß beim Abbiegen

Um 17:08 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 22-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Thüringer Straße in Eschwege stadtauswärts. Er beabsichtigte nach links in Richtung "Kaufland" abzubiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Pkw, der von einem 43-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Dessen 45-jährige Beifahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Pkw des 43-Jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Unfall auf Edeka-Parkplatz

Um 10:19 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 90-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw auf das Parkplatzgelände des Edeka-Marktes in Grebendorf. Zunächst fuhr er in Richtung Haupteingang, beabsichtigte dann aber wieder das Parkplatzgelände zu verlassen. Aus nicht näher bekannten Gründen verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über das Auto, wodurch dieses stark beschleunigte und auf der Gegenfahrspur Richtung Ausfahrt fuhr. Der 90-Jährige lenkte sein Auto nach rechts und fuhr gegen die neben der Fahrbahn befindliche und geöffnete Schranke. Der Pkw fuhr dann über die Straße (An der Schindersgasse) hinweg und kam anschließend auf der Zufahrt des gegenüberliegenden Gartencenters zum Stehen. Die Schranke wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Sockel gerissen und fiel gegen das linke Vorderrad eines Lkws, der gerade zwecks Anlieferung auf den Parkplatz auffahren wollte. Da möglicherweise eine gesundheitliche Beeinträchtigung bei dem 90-Jährigen vorlag, wurde ein Rettungswagen angefordert; der 90-Jährige zur Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 11.000 EUR.

Unfall mit Radfahrer

Um 19:11 Uhr befuhr gestern Abend eine 59-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw eine Seitenstraße des Höhenwegs in Eschwege und beabsichtigte in den Höhenweg einzubiegen. Dabei übersah sie eine dort fahrende 56-Jährige aus Eschwege, die mit einem Pedelec stadteinwärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Unfall auf Tankstellengelände

Um 16:09 Uhr übersah gestern Nachmittag ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal beim Rückwärtsausparken den dahinterstehenden Pkw, der von einer 34-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde und die gerade im Begriff war, das Tankstellengelände in der Landstraße in Reichensachsen zu verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Geparktes Auto übersehen

Um 10:00 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 19-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw auf dem Parkplatzgelände am Eschweger Stadtbahnhof rückwärts auszuparken. Dabei fuhr er gegen einen geparkten Pkw Peugeot. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Auf Sattelzug aufgefahren

Um 07:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 60-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die Leipziger Straße in Waldkappel. Von der Sonne geblendet übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Sattelzug und fuhr auf diesen auf. Der Pkw war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit; der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Unfallfluchten

Um 16:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Wachstedt mit seinem Lkw die Goethestraße in Frieda in Richtung Großtöpfer. Ihm entgegen kam ein Klein-Lkw der Post, der in Richtung Eschwege unterwegs war. Im Begegnungsverkehr kam es dann zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wodurch an dem Lkw des 56-Jährigen ein Sachschaden von ca. 150 EUR entstand. Der andere Lkw fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gestern Abend in der Mühlhäuser Straße (B 249) in Schwebda. Einer 53-Jährigen aus der Gemeinde Meißner, die in Richtung Eschwege unterwegs war, kam ein Traktor entgegen. Der Traktor streifte dann mit dem linken Hinterrad die gesamte linke Fahrzeugseite des Pkws der 53-Jährigen, an dem ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort.

Hinweise auf die jeweiligen Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

weitere Unfallfluchten

Vom Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße wird ebenfalls eine Unfallflucht gemeldet. Zwischen 13:30 Uhr und 20:15 Uhr wurde gestern ein schwarzer Ford Focus beim Ausparken touchiert, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge des Vorfalls sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 in Verbindung zu setzen.

Zwischen dem 12.09.23, 16.00 Uhr und dem 14.09.23, 18:30 Uhr wurde ein Pkw Toyota, der in der Straße "Hainbachwiesen" in Bad Sooden-Allendorf vor Hausnummer 7 ordnungsgemäß geparkt war, angefahren. Der Toyota wurde dabei im vorderen linken Bereich beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf: 05652/9279430.

Wildunfälle

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Abend auf der L 3334 ereignete. Gegen 21:33 Uhr fuhr ein 33-Jähriger aus Hessisch Lichtenau von Rodebach in Richtung Germerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, wodurch der 33-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Anhöhe fuhr. Am Auto entstand dadurch Totalschaden. Das Wildschwein konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 04:14 Uhr, ein 54-Jähriger aus Bad Hersfeld, der auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 18:39 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die K 37 zwischen Eltmannshausen und Weidenhausen. Dabei fiel er durch seine Fahrweise auf, indem er mit dem Auto in den Gegenverkehr geriet und ein Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen eines anderen Verkehrsteilnehmers verhindert werden konnte. Die Überprüfung des Fahrers durch die alarmierte Polizeistreife ergab dann einen Wert von ca. 2,9 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Um 19:24 Uhr wurde die Polizei in Eschwege alarmiert, nachdem es in Wanfried in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses zu einer Auseinandersetzung kam. Während des Streits im Treppenhaus schlug ein 53-Jähriger seiner Lebensgefährtin mit der falschen Hand ins Gesicht. Aufgrund des Streits wurde ein 29-Jähriger Hausbewohner auf den Vorfall aufmerksam und beabsichtigte dazwischen zu gehen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 53-Jährigen und dem 29-Jährigen, die sich im Nachhinein gegenseitig wegen Körperverletzung anzeigten. Zusätzlich erwartet den 53-Jährigen eine weitere Anzeige wegen Körperverletzung, ein Platzverweis wurde gegen ihn ausgesprochen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Angezeigt wurde durch die Gemeinde Wehretal eine Sachbeschädigung an der Riedhütte, die an dem Fahrradweg unterhalb der Bahnstrecke an der B 27 steht. Unbekannte haben zwischen dem 08.09.23, 11:00 Uhr und dem 11.09.23 versucht die Hütte an mehreren Stellen zu entzünden, worauf die verkohlten Stellen in und an der Holzhütte hinweisen. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Geldkassette

Heute Morgen wurde aus einem Fahrzeug (Sprinter) einer Bäckerei eine Geldbörse entwendet. Diese wurde zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr aus dem unverschlossenen Fahrzeug gestohlen, das in der Berliner Straße in Bad Sooden-Allendorf geparkt war. Die Geldkassette war abgedeckt auf dem Fahrzeugboden zwischen Fahrer- und Beifahrersitz abgelegt. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

