Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall im Zusammenhang mit Unwetter

Eschwege (ots)

Um 00:14 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 30-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die B 451 in Hundelshausen (Kasseler Straße) in Richtung Trubenhausen. Aufgrund des Wetters und dem starken Wind fiel in Höhe der Grundschule ein Baum auf das vorbeifahrende Auto, das im Bereich der Frontscheibe beschädigt wurde. Die Fahrerin blieb unverletzt. Durch die angeforderte Feuerwehr wurde der Baum von der Fahrbahn geräumt, das Auto war weiterhin fahrbereit.

Weitere Verkehrsbeeinträchtigungen

In der Gemarkung von Gertenbach, zwischen Mollenfelde und Hübenthal, kam es auf der L 3238 zu einer kurzen Behinderung durch einen umgestürzten Baum, der von Verkehrsteilnehmern weggeräumt wurde. Auch aus dem Bereich Willershausen wurden mehrere Äste gemeldet, die auf der Kreisstraße Richtung Pferdsdorf (Thüringen) für Behinderungen sorgten.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler/ PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell