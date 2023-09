Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.09.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zusammenstoß beim Abbiegen

Um 19:05 Uhr befuhr gestern Abend ein 66-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Reisebus die Rathofstraße in Bad Sooden-Allendorf. Er beabsichtigte mit dem Bus in die Waldisstraße einzubiegen. Dort fuhr zu dieser Zeit ein vorfahrtsberechtigter 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß mit dem Bus aber nicht mehr verhindern. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben. Verletzt wurde niemand.

Auffahrunfall

Um 12:00 Uhr befuhr gestern Mittag ein 35-Jähriger aus Kaufungen mit einem Lkw mit Anhänger die Witzenhäuser Straße in Oberrieden. Im Einmündungbereich zur Hilgershäuser Straße beabsichtigte er nach rechts in Richtung Hilgershausen abzubiegen. Durch den ausscherenden Anhänger wurde dabei der Außenspiegel eines Pkws zerstört, der von einem 76-Jährigen aus Norderstedt gefahren wurde. Schaden: ca. 1500 EUR.

Von Hund angesprungen

Um 14:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 79-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Fahrrad die Hilgershäuser Straße in Oberrieden. In Höhe Haus-Nr. 22 näherte sich ein Hund und sprang die 79-Jährige Radfahrerin an. Dadurch kam diese von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Grundstücksabgrenzung, wodurch sie sich leicht verletzte. Das Fahrrad wurde am rechten Griffstück leicht beschädigt (Schaden: ca. 30 EUR). Die 36-jährige Hundehalterin erschien dann am Unfallort, kontrollierte ihren Hund und leistete erste Hilfe.

Unfallflucht

Zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr ereignete sich gestern Vormittag in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf eine Unfallflucht. Innerhalb dieser 10 Minuten wurde ein geparkter rot Kia Picanto, der auf einem Parkstreifen vor dem dortigen Nahkauf geparkt war, angefahren. Das Auto wurde im hinteren linken Fahrzeugbereich beschädigt; der Sachen wird mit ca. 350 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Wildunfall

Um 00:18 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Südeichsfeld die B 249 von Wanfried in Richtung Katharinenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4500 EUR.

Fahren unter Btm-Einfluss

Um 21:18 Uhr wurde gestern Abend 19-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Max-Woelm-Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Cannabis) das Auto fuhr, was ein durchgeführter Test bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Um 19:40 Uhr wurde gestern Abend die Polizei alarmiert, nachdem es in Wanfried zu einer Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt kam. Zuvor hatte ein 33-Jähriger die Tür zur Wohnung seiner Ex-Freundin eingetreten und diese anschließend mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Dem 33-Jährigen wurde eine Wegweisungsverfügung ausgehändigt, eine Anzeige wegen Körperverletzung wird von Amts wegen erstattet.

Einbruch in Scheune

In Ellershausen wurde zwischen dem 11.09.23, 17:00 Uhr und dem 13.09.23, 15:00 Uhr in eine Scheune eingebrochen. Die Scheune liegt außerhalb der Ortschaft an der Landstraße. Die unbekannten Täter entwendeten aus der Scheune eine Küche sowie mehrere Kupferrohre. Auch ein in der Scheune abgestellter Wohnwagen wurde aufgebrochen und diverse Gegenstände daraus entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 5000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Geparktes Auto übersehen

Um 21:40 Uhr befuhr gestern Abend eine 41-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Freiherr-vom-Stein-Straße in Sontra. Dabei übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo und fuhr auf dieses auf. Durch die Wucht des Aufpralls rollte der Polo einen Hang hinunter und beschädigte dabei einen Zaun. Sachschaden: ca. 11.000 EUR.

Reh ausgewichen

Um 00:45 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 19-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die K 28 von Sontra kommend in Fahrtrichtung Ulfen. Ausgangs einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, da er - nach eigenen Angaben - einem Reh ausweichen musste. Dadurch geriet er mit dem Pkw ins Schlingern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kam dann in einer Hecke zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Werra-Meißner gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein schwarzer Audi A 3 im vorderen rechten Bereich angefahren und beschädigt (Schaden: ca. 500 EUR). Der Pkw war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Walburger Straße in Witzenhausen geparkt. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler/ PHK Först

