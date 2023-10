POL-HS: Handtasche aus Pkw entwendet

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am 9. Oktober (Montag), gegen 11.25 Uhr, bemerkte ein Zeuge auf dem Rewe Parkplatz an der Boos-Fremery-Straße zwei unbekannte Personen, die zu einem Pkw gingen und die vorderen Seitenscheiben des Fahrzeugs einschlugen. Anschließend suchten sie im Innenraum des Fahrzeugs nach Wertgegenständen und flüchteten dann mit einem grauen Pkw BMW mit niederländischen Kennzeichen, in dem ein weiterer ...

