Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (09.01.2024) zwischen 17:15 Uhr und 20:10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Württembergstraße in Ditzingen ein. Hierzu hebelten die Täter die Eingangstüre des Wohnhauses auf und verschafften sich so mutmaßlich Zutritt zum Wohngebäude. Im Haus wurden mehrere Zimmer betreten und die dort vorgefundenen Schränke durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Täter jedoch keine Beute. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4652-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

