Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Verkehrsunfall überschlagen

Schönbrunn (ots)

Sonntagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Neustädter Straße in Schönbrunn. Auf der Höhe des Ortsausgangsschildes in Fahrtrichtung Gießübel kam ein 19-jähriger Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der weiteren Folge gegen einen Kilometerstein, einen Lichtmast, einen Telekommast und einen Hydranten. Der BMW überschlug sich und der Fahrer musste leicht verletzt ins Klinikum gebracht werden. Am Auto und den Einrichtungen entstand ein Schaden von insgesamt über 22.000 Euro.

