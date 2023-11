Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verdacht Wohnungsbrand

Schmalkalden (ots)

Am 03.11.2023 um 14:41 Uhr wurde der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen ein möglicher Wohnungsbrand in der Bahnhofstraße in Schmalkalden gemeldet. Aufgrund der Meldung kamen Feuerwehr, Rettungswesen und Polizei zum Einsatz. Bei Eintreffen vor Ort konnte eine entsprechende Rauchentwicklung ausgehend aus einer Wohnung bestätigt werden. Im Rahmen des Löschangriffs begaben sich die Kameraden der Feuerwehr in die Wohnung und konnten schnell Entwarnung geben. Demnach brannte bzw. schmorte eine Kaffeemaschine, welche auf einer Glasplatte auf dem Herd stand. Eine Herdplatte war eingeschaltet. Wies es dazu kam ist nicht abschließend geklärt. In der Wohnung wurden keine Personen festgestellt. Die Feuerwehr rettete während des Einsatzes jedoch fünf Babykatzen aus der Wohnung, welche zunächst der Tierauffangstation übergeben wurden. Aufgrund des Einsatzes kam es bis fast 17:00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeinträchtigungen im Bereich der Bahnhofstraße.

