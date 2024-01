Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (09.01.2024) in der Gartenstraße in Korntal. Zwischen 07:50 Uhr und 10:00 Uhr beschädigte der Unbekannte einen am dortigen Fahrbahnrand geparkten Audi und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell