Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter beschädigt Gartenzaun und Straßenschild

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (08.01.2024) wurden zwischen 07:45 Uhr und 09:00 Uhr ein Gartenzaun sowie ein Straßenschild in der Max-Eyth-Straße in Marbach am Neckar stark beschädigt. Mutmaßlich durch einen noch unbekannten Lkw wurde der Gartenzaun umgefahren, wobei einzelne Zaunelemente komplett herausgerissen wurden. Ebenfalls wurde ein Straßenschild umgebogen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. An der Unfallstelle wurden Lackspuren gesichert, die auf ein blaues Fahrzeug schließen lassen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell