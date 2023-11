POL-BO: Präventionshinweise: Polizei warnt auch weiter auf Anzeigetafeln vor kriminellen Maschen

Polizei Bochum

Taschendiebstahl, falsche Polizisten, Betrugsanrufe: Die polizeiliche Kriminalprävention warnt regelmäßig vor diesen und anderen kriminellen Maschen -auch weiterhin in Form digitaler Anzeigetafeln auf dem Bochumer Stadtgebiet.

Möglich wird dies durch die fortgesetzte Kooperation mit einem Werbeunternehmen, das die polizeilichen Präventionshinweise kostenfrei für ein weiteres halbes Jahr auf mehreren digitalen Anzeigetafeln auf dem Bochumer Stadtgebiet abbildet. Auf insgesamt zwölf LED-Werbetafeln von bis zu zehn Quadratmetern Größe sind die Botschaften unter anderem am Bochumer Hauptbahnhof und am Bahnhof Rathaus Nord zu sehen. Weitere Standorte sind - in prominenter Lage - im Bereich der Herner Straße/Am Bergbaumuseum, am Stadionring, an der Wittener Straße sowie an der Oskar-Hoffmann-Straße am Schauspielhaus.

"Nichts im Auto liegen lassen", "Augen auf, Tasche zu" oder "Auflegen ist nicht unhöflich" lauten einige der insgesamt sechs präventiven Botschaften auf den Anzeigetafeln, mit denen die Polizei Menschen für mögliche Straftaten sensibilisieren will. Mit dem Slogan "Schieben Sie den Riegel vor" knüpft die Polizei zudem an die eigene Einbruchschutzkampagne an. Ergänzt werden die Botschaften durch kurze Hinweistexte, in denen erst die Maschen der Kriminellen dargestellt werden, anschließend Hinweise, wie sich Betroffene am besten verhalten.

Kostenlose Beratung rund um die Themen Wohnungssicherung, Trickdiebstahl, Gewaltprävention und mehr bietet die polizeiliche Kriminalprävention/Opferschutz (KP/O). Infos unter der Telefonnummer 0234 909-4040 oder im Internet unter https://bochum.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-opferschutz.

Und im Notfall gilt: 110!

