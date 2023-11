POL-BO: Bus touchiert Mädchen (11) - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Fahndungserfolg: Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro in Bochum-Mitte am Samstagabend, 11. November, sind zwei tatverdächtige Männer festgenommen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten zwei maskierte Männer gegen 20.40 Uhr das Wettbüro an der Universitätsstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte einer der Tatverdächtigen einen Angestellten (31) und forderte die ...

