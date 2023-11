POL-BO: Einsatz eines Diensthundes angedroht: 15-jähriger Tatverdächtiger gibt auf

Bochum (ots) - Schwerer Unfall in Bochum-Hamme: Ein Radfahrer streifte einen entgegenkommenden Bus und stürzte. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 9. November, gegen 21.15 Uhr auf der Dorstener Straße. Ein Radfahrer (36, aus Bochum) war dort in Richtung der Anschlussstelle A 40 unterwegs, als er in Höhe der Feldsieper Straße in die Straßenbahnschienen ...

mehr