POL-BO: Fahrzeugbrand in Wanne-Eickel: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrzeugbrands in Wanne-Eickel. Dort stand am frühen Freitagmorgen, 10. November, ein Kleinwagen auf einem Anhänger in Flammen.

Ein Zeuge meldete gegen 1.20 Uhr über den Polizeinotruf, dass ein Kleinwagen, der auf einem Anhänger an der Hirtenstraße abgestellt worden war, Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Der geladene Kleinwagen brannte vollständig aus, der Anhänger wurde ersten Erkenntnissen zufolge ebenfalls beschädigt, das Zugfahrzeug blieb unversehrt.

Erste Ermittlungen weisen auf eine mögliche Brandstiftung hin.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

