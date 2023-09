POL-MZG: Hinweise zu zwei bislang unbekannten Frauen gesucht

Merzig, BAB 8 (ots) - Am Mittwoch, 14.09.2023, zwischen 08:40 Uhr und 08:50 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 8, Merzig in Fahrtrichtung Luxemburg, in Höhe Rastplatz Weiler, eine Nötigung im Straßenverkehr. Nach Auskunft des Geschädigten befand er sich mit seinem Pkw, Marke Hyundai, in einem Überholvorgang. Hierbei wurde er von dem bislang unbekannten Fahrer ...

