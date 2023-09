Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Vandalismusschäden an Bildungseinrichtungen in der Stadt Merzig

Merzig (ots)

Am Montagmorgen wurden bei der Polizei Merzig Sachbeschädigungen beanzeigt, die im Verlauf des Wochenendes verursacht wurden. Zunächst teilte eine Lehrkraft einer Gemeinschaftsschule in der Von-Boch-Straße in Merzig mit, dass auf dem Schulhof mehrere Müllgefäße aus ihren Halterungen gerissen wurden. Zudem sei über das Wochenende eine Fensterscheibe der Schule mutwillig beschädigt worden. Kurz darauf meldete sich die Einrichtungsleitung des Kindergartens in der Schulstraße in Hilbringen. Dort waren vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ungebetene Gäste über den etwa zwei Meter hohen Zaun der Kita auf den Innenhof geklettert. Hier wurden mehrere Spielgeräte angegangen. Besonders traurig machte die Kindergartenkinder der Anblick ihres neu angeschafften, hölzernen Schaukelpferdes im Außengelände, dessen Mähne durch die unbekannten Täter angezündet wurde. Insgesamt ist durch die Vandalismustaten in Merzig und Hilbringen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden durch die Polizei eingeleitet. Sollten Zeugen während des vergangenen Wochenendes an der Schule oder dem Kindergarten verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme mit der Inspektion Merzig.

