Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Räuberischer Diebstahl in Zusammenhang mit Diebstahl aus KFZ; Vorläufige Festnahme durch den Geschädigten

Merzig (ots)

Am Dienstag, 15.08.2023, 02:26 Uhr, begab sich der amtsbekannte 26-jährige Tatverdächtige aus Merzig auf das nicht umzäunte Gelände der SKFP (Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie), welches oberhalb der SHG-Kliniken Merzig abseits am Waldrand liegt, zu dem unmittelbar vor dem bewachten Eingangsbereich gelegenen Mitarbeiterparkplatz. Dieser Bereich des Geländes ist videoüberwacht. Der Tatverdächtige stieg in einen unverschlossenen PKW ein und entwendete aus diesem ca. 100,- Euro Bargeld aus einem im PKW liegenden Geldbeutel des Geschädigten. Der Täter wurde bei Tatausführung vom 40-jährigen Geschädigten, welcher als Pfleger in der SKFP Dienst verrichtete, über die Videoüberwachungsanlage beobachtet. Der Geschädigte begab sich nun umgehend zu dem Täter. Der Täter verhielt sich sofort aggressiv, konnte jedoch vom Geschädigten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei dem Täter konnte eine hohe Geldsumme festgestellt und anschließend sichergestellt werden. Der Täter stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmittel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde dem Täter eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Täter in das Gewahrsam der Polizeiinspektion Merzig eingesetzt.

Entsprechende Strafanzeigen wegen Räuberischen Diebstahl sowie Körperverletzung wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell