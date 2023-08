Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Exhibitionistische Handlungen, Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt und Beleidigungen in DAS BAD

Merzig (ots)

Am Montag, 14.08.2023, gegen 20:15 Uhr, kam es in der Thermalwelt des Freizeitbades DAS BAD in Merzig zu einer sexuellen Belästigung einer 48-jährigen Mutter und deren beiden Töchter im Alter von 12 und 15 Jahren. Ein völlig entblößter bzw. nackter 27-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz suchte mehrmals die Mutter mit deren beiden Kindern in den Damen-Duschräumen in der Thermalwelt auf. Anfänglich verließ der Täter nach energischer Aufforderung der Mutter die Duschräumlichkeiten wieder. Beim dritten Mal führte der Mann sexuelle Handlungen an seinem Glied durch. Im Anschluss flüchtete die Mutter mit deren Kindern zu ihrem Ehemann und verständigte das Personal. Die Polizei musste verständigt werden und nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Da der Täter augenscheinlich unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung stand und sich zudem unkooperativ hinsichtlich seiner Personalienangaben verhielt, wurde dieser zunächst vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle nach Merzig verbracht. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten durch den Täter verbal und auf sexueller Basis beleidigt. Nach Entnahme einer Blutprobe, Erkennungsdienstlicher Behandlung und erfolgter Identitätsfeststellung am Folgetag sowie Einleitung der ensprechenden Strafverfahren wurde der Tatverdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken von der Dienststelle in Merzig entlassen.

