Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach Nötigung auf der BAB 8, Höhe Rastplatz Weiler

Merzig, BAB 8 (ots)

Am Mittwoch, 14.09.2023, zwischen 08:40 Uhr und 08:50 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 8, Merzig in Fahrtrichtung Luxemburg, in Höhe Rastplatz Weiler, eine Nötigung im Straßenverkehr.

Nach Auskunft des Geschädigten befand er sich mit seinem Pkw, Marke Hyundai, in einem Überholvorgang. Hierbei wurde er von dem bislang unbekannten Fahrer eines weißen Mercedes mit luxemburger Kennzeichen durch dichtes Auffahren und Lichthupe bedrängt, weshalb der Geschädigte von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte.

Im Anschluss überholte der Mercedes-Fahrer den Geschädigten und scherte so eng vor dessen Pkw ein, dass dieser genötigt wurde seinen Hyundai stark abzubremsen um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass eventuell der Fahrer eines dunkelgrünen Pkw`s (möglicherweise Citroen) Zeuge des Vorfalles war.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

