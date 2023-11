Polizei Bochum

POL-BO: Ladendiebstahl in Herne: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Herner Supermarkt im Juni 2023 veröffentlicht die Polizei Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/119372.

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Dem tatverdächtigen Mann wird vorgeworfen, am 17. Juni 2023 versucht zu haben, aus einem Supermarkt an der Roonstraße in Herne mehrere Artikel zu entwenden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der abgebildeten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Telefonnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

