POL-BO: Raub in Bochum: Polizei sucht unbekannten Zeugen mit schwarzem Pkw

Bochum (ots)

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte ein Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt noch nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei sucht nach einem Schlüsselzeugen, der die Tat beobachtet hatte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 28. Oktober, gegen 16 Uhr. Ein 24-jähriger Bochumer verabredete sich über das Internet mit einem Unbekannten, um diesem ein Smartphone zu verkaufen. Während der Übergabe am vereinbarten Treffpunkt "Am Kortländer 14" trat der vermeintliche Käufer den Bochumer plötzlich, nahm das Handy an sich und flüchtete in Richtung Windmühlenstraße.

So wird der Täter beschrieben:

- männlich - 175 cm groß, schmale Figur - 23 bis 26 Jahre alt - blaue Jeans, blaue Steppjacke, schwarze Wollmütze

Nach Angaben des 24-Jährigen habe ein Mann den Vorfall beobachtet und ihn darauf angesprochen, was passiert sei. Der unbekannte Zeuge sei etwa 185 cm groß, habe einen schwarzen Vollbart und längeres, lockiges Haar. Er sei mit mehreren Kindern aus einem schwarzen Pkw gestiegen.

Die Kriminalpolizei bittet diesen Schlüsselzeugen sowie weitere Zeugen, sich unter den Telefonnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

