POL-BO: Radarkontrollen für die 46. Kalenderwoche 2023

Bochum (ots) - Eine Seniorin (79, aus Bochum) ist am Mittwoch, 8. November, bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Hamme schwer verletzt worden. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Bochum bog gegen 17.40 Uhr von der Von-der-Recke-Straße nach links in die Gahlensche Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Seniorin, die gerade die Gahlensche Straße fußläufig überquerte. Die 79-Jährige stürzte und zog sich ...

