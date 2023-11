Polizei Bochum

POL-BO: In Straßenbahnschienen geraten: Radfahrer streift Bus und stürzt

Bochum (ots)

Schwerer Unfall in Bochum-Hamme: Ein Radfahrer streifte einen entgegenkommenden Bus und stürzte.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 9. November, gegen 21.15 Uhr auf der Dorstener Straße. Ein Radfahrer (36, aus Bochum) war dort in Richtung der Anschlussstelle A 40 unterwegs, als er in Höhe der Feldsieper Straße in die Straßenbahnschienen geriet, einen entgegenkommenden Linienbus streifte und stürzte.

Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich in beide Fahrtrichtungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell