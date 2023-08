Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Ein Lastenrad für die Polizei

Kreis Viersen (ots)

Lastenräder erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. In vielen Familien werden sie jetzt schon als Alternative zum zweiten Auto genutzt. Die Kreispolizeibehörde Viersen hat nun auch ein solches Rad. Damit unterwegs sein werden die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater.

Lastenräder werden immer beliebter. Im Jahr 2021 wurden deutschlandweit laut der Statistik einer Agentur 167.000 Lastenräder verkauft, davon 120.000 mit E-Unterstützung. Zum Vergleich: 2017 waren es insgesamt knapp über 20.000.

Nicht nur, aber auch im Bereich der Kreispolizeibehörde Viersen nehmen die Verkehrsunfallzahlen mit Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden stetig zu. Es ist zu prognostizieren, dass auch hier die Unfallzahlen steigen werden. Das liegt nicht nur an der verstärkten Nutzung dieser Räder, sondern auch an den ungewohnten Fahreigenschaften des großen und schweren Zweirads.

Für unser neues Lastenrad sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten vorgesehen. Die Verkehrssicherheitsberaterin und die Verkehrssicherheitsberater können damit im gesamten Kreis Viersen Termine wahrnehmen - gerade für Radfahrausbildung und Radfahrprüfung bietet das Gefährt genügend Platz, um Westen, Prüfungsunterlagen, Flyer oder Eltern-Infobriefe mitzunehmen. Auch für die Besuche in den Kindergärten eignet es sich hervorragend, denn hier sind immer wieder Schnittstellen, um mit Eltern ins Gespräch zu kommen, die auch über die Anschaffung eines solchen Rades nachdenken oder bereits eins haben.

Bei allen Aktionstagen rund um das Fahrrad ist es aber ebenso einsetzbar - der Niederrheinische Radwandertag, die Pedelec-Seminare, welche die Polizei in Zusammenarbeit mit der VHS anbietet, aber auch mögliche weitere Seminare, die sich später einmal speziell an die Nutzenden solcher Lastenräder richten, sind denkbar. Der Dank der Polizei geht an die Kreis-Verkehrswacht Viersen, die die Anschaffung finanzierte. Deren Vorsitzender Dieter Lambertz betonte bei der Übergabe, wie sehr der Verkehrswacht die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei am Herzen liege. "Wir wissen, dass hier sehr gute und wichtige Arbeit geleistet wird - und die unterstützen wir gern", sagte er.

Der Leitende Polizeidirektor Dietmar Maus und Landrat Dr. Andreas Coenen sind ebenfalls überzeugt, dass das neue Gefährt ein wichtiger Baustein in der Verkehrssicherheitsarbeit werden kann. /hei (850)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell