Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Verkehrsunfall - 19-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Kempen-Tönisberg (ots)

Am 30.08.2023 hat es gegen 13.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Tönisberg gegeben. Eine 19-jährige Heinsbergerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Bergstraße in Fahrtrichtung B9. Hier verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto und versuchte hierbei einer Verkehrsinsel auszuweichen. Schlussendlich kollidierte sie aber mit dem Verkehrszeichen und kam daraufhin, einige Meter weiter, zum Stehen. Vermutlich rutschte sie auf Grund der regennassen Fahrbahn aus der Kurve. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. / AM (849)

