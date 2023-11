Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht zwischen Pirmasens und Rodalben

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 12:50 Uhr, hielt ein silberner oder goldener Opel Signum auf der L482 in Fahrtrichtung Rodalben verkehrsbedingt an, um nach links in einen Waldweg einzubiegen. Hinter ihm hielten ein blauer Opel Corsa und ein weißer VW Tiguan. Der Fahrer eines ebenfalls in gleicher Richtung fahrenden Motorrollers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Tiguan auf. Als Folge kam der Roller von der Fahrbahn ab und kam hinter der Schutzplanke im Straßengraben zum Liegen. Der Rollerfahrer wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht, blieb aber nach erster ärztlicher Einschätzung glücklicherweise unverletzt. Der abbiegende Opel Signum entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Kennzeichen ist noch nicht bekannt. Der Schaden an Roller und VW Tiguan wird insgesamt auf circa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

