POL-BO: Zwei Tatverdächtige nach Raub auf Wettbüro festgenommen

Bochum (ots) - Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag, 10. November, nach einem Einbruch zwei junge Bochumer festgenommen. Ein Tatverdächtiger gab auf, nachdem die Beamten den Einsatz eines Diensthundes angedroht hatten. Eine Zeugin meldete gegen 1.20 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass zwei Einbrecher in das Jugendzentrum am Birkhuhnweg ...

mehr