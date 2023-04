Polizei Gütersloh

POL-GT: Falscher Handwerker stiehlt Bargeld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am frühen Dienstagabend (04.04., 17.30 Uhr) unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame an der Bahnhofstraße erschlichen. Er entwendete Schmuck sowie Bargeld.

Der Unbekannte gab sich als Handwerker einer Sanitärfirma aus und wolle die Rohrleitungen in dem Mehrfamilienhaus prüfen. Die arglose 86-jährige Bewohnerin ließ den Mann in die Wohnung und dort in das Badezimmer. Hier lenkte der vermeintliche Handwerker die Seniorin mit Aufgaben ab. Nach einiger Zeit beendete der Unbekannte seine Arbeiten und verließ die Wohnung. Als die Dame tags drauf mit weiteren Anwohnern sprach, wurde sie skeptisch und stellte in der Folge den Diebstahl von Schmuck und Bargeld fest.

Der Tatverdächtige konnte als korpulent beschrieben werden. Er habe ein westeuropäisches Aussehen gehabt und trug eine Kopfbedeckung sowie ein Mund-Nase-Schutz. Er war zudem bekleidet mit einer Latzhose (Arbeitskleidung).

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum, am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell