POL-BO: Unfall auf Ölspur - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 10. November, in Bochum-Dahlhausen hat sich ein Mädchen aus Bochum leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand wartete die 11-Jährige gegen 12.50 Uhr mit Mitschülern auf dem Gehweg der Bushaltestelle Scharpenseelstraße auf die Buslinie 390 in Fahrtrichtung Herne-Röhlinghausen. Bei Einfahrt des Busses ...

