POL-ST: Horstmar, Schwerer Verkehrsunfall, zwei Motorradfahrer schwer verletzt, Nachtrag

Horstmar (ots)

Der 76-jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden, der am Sonntag (30.04.23) bei einem Verkehrsunfall auf der Haltener Straße (L570) in Horsmar/Leer schwer verletzt wurde, ist am Dienstag (09.05.23) seinen Verletzungen erlegen.

Erstmeldung vom 01.05.23, 01.40 Uhr:

Steinfurt, Horstmar, Schwerer Verkehrsunfall, zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntag, den 30.04.2023, gegen 11:45 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Haltener Straße (L570) in Horstmar/Leer gekommen. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Ein 76-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhr mit seinem Yamaha Krad die L570 in Fahrtrichtung Metelen. Entgegengesetzt fuhr eine Motorradgruppe von 5 Motorrädern. Unter ihnen auch ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Dorsten mit einem Motorrad der Marke Suzuki. In einem Kurvenbereich kam es aus unbekannten Gründen zur Kollision der beiden Motorräder. Beide Fahrer wurden hierbei schwer verletzt. Sie wurden mittels Rettungshubschrauber Krankenhäusern zugeführt. An beiden Motorrädern entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit voll gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum unterstützte bei der Unfallaufnahme.

