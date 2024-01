Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

Schwieberdingen: Sattelzug verliert Ladung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Montag (08.01.2024) gegen 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen ereignete. Ein 44-Jähriger fuhr dort mit seinem Mercedes aus Vaihingen an der Enz kommend in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Schwieberdingen-Mitte und Schwieberdingen-Ost verlor der vor ihm fahrende Sattelzug ein Kunststoffteil aus dem Auflieger. Der 44-Jährige versucht noch auszuweichen, fuhr aber dennoch über das Kunststoffteil, wodurch der Mercedes beschädigt wurde. Die unbekannte Person am Steuer des Sattelzugs setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Von dem Sattelzug ist nur bekannt, dass dieser ein ausländisches Kennzeichen hatte. Wer den Sachverhalt beobachtet hat oder zur Identifizierung des flüchtigen Lkw beitragen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

