POL-LB: Böblingen: Unbekannter macht sich nach Auffahrunfall aus dem Staub

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Montag (08.01.2024), gegen 11.30 Uhr in der Böblinger Straße in Böblingen-Dagersheim kam. Ein 74 Jahre alter Hyundai-Lenker hielt zu diesem Zeitpunkt auf Höhe der Abfahrt der Bundesstraße 464 an einer rot zeigenden Ampel, als ein noch unbekannter Pkw-Fahrer von hinten auf ihn auffuhr. Während der 74-Jährige zur Klärung der Situation aus seinem Fahrzeug ausstieg, fuhr der Unbekannte auf die B 464 davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Der Unbekannte soll mit einem weißen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

