Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Alkohol aus Keller gestohlen

In den letzten Tagen brach ein Unbekannter in Erbach in einen Keller ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Keller im Wernauer Weg. Im Keller brach er mehrere Verschläge aus Holz auf. In den Räumen fand er mehrere Flaschen Bier und Wein. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Der Polizeiposten Erbach (07305/933959) ermittelt nun nach dem Täter und sicherte Spuren. Den Schaden an den Verschlägen schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Hinweis der Polizei:

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf

++++ 0352266 (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell