Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 295/Ditzingen: Unfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (09.01.2024), gegen 06:40 Uhr auf der Bundesstraße 295 bei Ditzingen ereignete. Ein 64 Jahre alter Hyundai-Fahrer war auf der B 295 aus Richtung Stuttgart-Weilimdorf kommend unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt zur Bundesautobahn 81 in Richtung Heilbronn, bog er nach links ab, um auf die BAB zu gelangen. Hierbei missachtete er mutmaßlich die für Linksabbieger rot zeigende Ampel. In der Folge kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Ditzingen auf der B 295 entgegenkommenden 59 Jahre alten Mercedes-Lenker. Die beiden Pkw-Lenker wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Eine 63 Jahre alte Beifahrerin in dem Hyundai musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl auf der B 295 als auch auf der BAB 81 bildeten sich in Folge des Verkehrsunfalls Staus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell