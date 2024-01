Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Brandgeschehen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen von zwei Brandlegungen, zu denen es am Sonntag (07.01.2024) gegen 19:40 Uhr in Möglingen kam. Noch unbekannte Täter setzten zunächst zwei Mülltonnen in der Rosenstraße in Brand. Während die Tonnen vollständig ausbrannten, griffen die Flammen auf die Wand einer angrenzenden Garage über. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Noch während die Feuerwehr sich für Löschmaßnahmen in der Rosenstraße befand, wurden sechs weitere Mülltonnen in der Milchgasse in Brand gesetzt. In diesem Fall griffen die Flammen auf die Wand eines Wohnhauses über. Die Bewohner konnten das Gebäude verlassen, während die Feuerwehr zügig das Feuer löschte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell