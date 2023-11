LPI-SLF: Ermittlungen nach körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Königsee (ots) - In der Zeit vom 14.11.2023 bis zum 15.11.2023 wurden in Königsee in der Bahnhofstraße zwei Fahrgastinformationsanzeigen beschädigt. Der oder die unbekannten Täter beschädigten vermutlich mit einem Gegenstand die Scheiben der Anzeigen und die dahinterliegenden Displays. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ...

mehr