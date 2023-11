LPI-SLF: Sachbeschädigung an Fahrgastinformationsanzeigen

Juchhöh (Hirschberg) (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Straße von Juchhöh in Richtung der bayrischen Landesgrenze zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige kam mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin leicht. Am Pkw sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr