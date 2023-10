Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Lehre (ots)

Lehre, Teichtal

28.10.2023, 21.08 Uhr bis 21.50 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Samstagabend in eines Wohnhauses in der Straße Teichtal in Lehre ein und entwendeten Schmuck sowie andere Wertgegenstände in bisher nicht bekannter Höhe.

Am Samstagabend hörte eine Anwohnerin zunächst ein lautes Geräusch. Als die Hauseigentümer etwa 40 Minuten später nach Hause kamen, stellten sie fest, dass Einbrecher ihre Abwesenheit ausgenutzt hatten. Die Täter durchsuchten alle Räume nach möglichem Diebesgut. Hierbei nahmen sie unter anderem Schmuck an sich. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

