POL-WOB: Polizei sucht Zeugen - Audi A 6 in Brand gesetzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Werderstraße 26.10.2023, 17.30 Uhr bis 27.10.2023, 05.40 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in ein Cafe und ein Blumengeschäft in der Werderstraße in Wolfsburg ein. Innerhalb von einer Woche ist dies die dritte Tat innerhalb weniger Tage (wir berichteten) Am Freitagmorgen entdeckte die Inhaberin des Cafes in der ...

mehr