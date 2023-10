Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneute Einbrüche in Cafe und Blumengeschäft - Täter flüchten ohne Diebesgut

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Werderstraße

26.10.2023, 17.30 Uhr bis 27.10.2023, 05.40 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in ein Cafe und ein Blumengeschäft in der Werderstraße in Wolfsburg ein. Innerhalb von einer Woche ist dies die dritte Tat innerhalb weniger Tage (wir berichteten)

Am Freitagmorgen entdeckte die Inhaberin des Cafes in der Werderstraße beim Öffnen der Tür, dass Einbrecher mittels eines Gullydeckels eine Scheibe eingeschlagen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie kein Diebesgut.

Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass auch in das benachbarte Blumengeschäft eingebrochen worden war. Dort wurden ebenfalls keine Gegenstände erlangt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell