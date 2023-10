Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Kiosk - Inhaber vertreibt Täter

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Braunschweiger Tor

26.10.2023, 02.25 Uhr

Unbekannte haben versucht am frühen Donnerstagmorgen in einen Kiosk in der Straße Braunschweiger Tor, im Bereich zwischen den Straßen Triftweg und Charlotte-von-Veltheim-Weg einzubrechen.

Dabei hatten sie allerdings nicht mit der Anwesenheit des Kioskbesitzers gerechnet und ließen daher von ihrem Vorhaben ab.

Es war gegen 02.25 Uhr, als der Kioskbesitzer laute Geräusche an der Zugangstür zu seinem Kiosk wahrnahm.

Als er registrierte, dass Unbekannte gerade im Begriff waren in seinen Kiosk einzubrechen und eine gewaltsame Türöffnung unmittelbar bevorstand, machte er auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter flüchteten.

Der Besitzer alarmierte umgehend die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm und starke Beschädigungen an der Eingangstür feststellten. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 500 Euro belaufen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerighof, Rufnummer 05351/521-0.

