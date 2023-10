POL-KS: Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel, Schusswaffe, Messer und Drogengeld bei Durchsuchung sichergestellt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Auf frischer Tat ertappt wurde am gestrigen Mittwochmittag ein Fahrraddieb in der Hegelsbergstraße in Kassel. Eine Lehrerin war gegen 12 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, der sich neben der Schule im Bereich eines Fahrradständers auffällig an einem Mountainbike zu schaffen machte. Bei genauem Hinsehen bemerkte sie, dass der ...

