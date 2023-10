Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugin ertappt Fahrraddieb auf frischer Tat: 29-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Auf frischer Tat ertappt wurde am gestrigen Mittwochmittag ein Fahrraddieb in der Hegelsbergstraße in Kassel. Eine Lehrerin war gegen 12 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, der sich neben der Schule im Bereich eines Fahrradständers auffällig an einem Mountainbike zu schaffen machte. Bei genauem Hinsehen bemerkte sie, dass der Verdächtige versuchte, das Fahrradschloss zu knacken. Ohne Umschweife sprach sie den Fahrraddieb an und behielt ihn im Blick, bis wenige Augenblicke später die durch weitere aufmerksam gewordene Zeugen alarmierte Polizeistreife eintraf und den 29-jährigen Mann festnehmen konnte. Kurze Zeit später kam der 14-jährige Besitzer des Mountainbikes hinzu, der dank des beherzten Einschreitens der Lehrerin nur ein beschädigtes Schloss zu beklagen hatte. Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten des Reviers Nord für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden bei der "BAO Mars" geführt.

