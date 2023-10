Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht in Mönchebergstraße: Polizei sucht E-Scooter-Fahrer, der Radfahrerin zu Fall brachte

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Ein bislang unbekannter Mann auf einem E-Scooter hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Mönchebergstraße in Kassel, Ecke Mittelring, eine Fahrradfahrerin angefahren und sie dadurch zu Fall gebracht. Anschließend gab er zunächst vor, Hilfe für die schwer verletzte 63-jährige Frau zu holen. Als der Mann mit dem Elektroroller bemerkte, dass die Radfahrerin die Polizei gerufen hatte, suchte er schließlich das Weite. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Zeugenhinweise in diesem Fall.

Der Unfall hatte sich in der Nacht gegen 3:50 Uhr ereignet. Wie die 63-Jährige aus Kassel den Polizisten des Reviers Nord schilderte, war sie mit ihrem Fahrrad auf der Mönchebergstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zum Mittelring war plötzlich der von hinten kommende E-Scooter gegen ihren Hinterreifen gefahren, wodurch sie vom Fahrrad auf die Straße stürzte und sich schwer verletzte. Die 63-Jährige bat den Rollerfahrer darum, Rettungskräfte zu alarmieren, woraufhin er vorgab, zum nahegelegenen Krankenhaus zu fahren und Hilfe zu holen. Allerdings kehrte er nach einiger Zeit an die Unfallstelle zurück und erklärte, er habe niemanden erreicht. Als der junge Mann mitbekam, dass die Radfahrerin zwischenzeitlich die Polizei gerufen hatte, fuhr er wortlos auf dem Mittelring in Richtung Ihringshäuser Straße davon. Die 63 Jahre alte Frau wurde anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen ca. 20 Jahre alten, 1,70 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem kurzen Pony gehandelt haben, der eine Mütze oder Kapuze trug und mit einem grünen E-Scooter unterwegs war.

Zeugenhinweise zu der Unfallflucht werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

