POL-KS: Taschenlampenschein verrät Einbrecher: Mit Haftbefehl gesuchter 53-Jähriger auf Gastronomie-Schiff festgenommen

Kassel-Wesertor:

Das gute Zusammenspiel zwischen einer aufmerksamen Zeugin und der Polizei führte in der Nacht zum heutigen Mittwoch an der Anlegestelle "Die Schlagd" in Kassel zur Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat. Die Frau hatte gegen 23:30 Uhr Taschenlampenschein auf einem fest vor Anker liegenden Gastronomie-Schiff gesehen und augenblicklich über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Als er die hinzueilenden Streifen des Polizeireviers Mitte entdeckte, versuchte sich der ertappte Einbrecher noch vergeblich unter einem Tisch im Außenbereich des Schiffs zu verstecken, wo er schließlich festgenommen werden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er eine Scheibe an dem Gastronomie-Schiff eingeschlagen und sich anschließend mit der Taschenlampe auf die Suche nach Wertsachen begeben. Beute hatte der Festgenommene aber dank des schnellen Handelns der Zeugin nicht gemacht. Den polizeibekannten 53-Jährigen aus Melsungen brachten die Beamten auf das Revier, wo sich herausstellte, dass er bereits mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen eines anderen Einbruchs von der Staatsanwaltschaft Kassel gesucht wird. Aus diesem Grund wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen des Einbruchs werden bei der Wasserschutzpolizei Kassel geführt.

