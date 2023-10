Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen zu Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker in Lohfelden

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Dienstagnachmittag eine hochbetagte Frau in Lohfelden. Zwei Unbekannte hatten die Seniorin gegen 16 Uhr vor ihrem Haus zwischen dem Freibad Lohfelden und dem Friedhof Ochshausen angesprochen und sich als Wasserwerker ausgegeben. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen wegen eines Unfalls auf einer Baustelle in der Nähe dringend überprüfen zu müssen, waren die beiden Männer in den Keller des Hauses gelangt. Dort machten sie sich ans Werk, wobei die Seniorin beide aufmerksam im Blick behielt. Diesen Moment nutzte offenbar ein unbekannter Komplize, der unbemerkt durch die angelehnte Tür in das Haus schlich und Geld aus dem in der Küche liegenden Portemonnaie stahl. Kurz nachdem die vermeintlichen Wasserwerker gegangen waren beschlich die Frau ein komisches Gefühl, woraufhin sie den Diebstahl des Geldes feststellte und die Polizei alarmierte. Die beiden Täter, die mit der Seniorin in den Keller gingen und einen Ausweis an einem Band um den Hals trugen, können folgendermaßen beschrieben werden:

1.) Ca. 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, blaues Basecap mit Emblem, bekleidet mit blauem Arbeitsanzug (Jacke und Hose) und schwarzen Schuhen, sprach Hochdeutsch.

2.) 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, dünne blonde Haare, trug eine blaue Jacke, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe, sprach Hochdeutsch.

Von dem Komplizen liegt bislang keine Beschreibung vor. Wer am gestrigen Dienstagnachmittag in Lohfelden-Ochshausen verdächtige Personen beobachtet hat und den zuständigen Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise auf die Trickdiebe geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

