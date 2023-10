Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Durchsuchung im Rauschgiftverfahren: Drogen und Machete beschlagnahmt; 25-Jährigem droht U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Oberzwehren:

In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge haben Beamte der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei am gestrigen Montag die Wohnung eines Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus in Kassel-Oberzwehren durchsucht. Hierbei fanden sie insgesamt rund 370 Gramm Marihuana und Haschisch sowie eine Machete. Zudem beschlagnahmten sie in der Wohnung Handys und Utensilien für die Verpackung und den Verkauf von Drogen. Der 25 Jahre alte Tatverdächtige war zuvor bei Ermittlungen in einem anderen Rauschgiftverfahren ins Visier der Polizisten geraten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel hatte ein Richter die Wohnungsdurchsuchung angeordnet, die nun am Montag vollstreckt wurde. Der 25-Jährige öffnete den Beamten sogar selbst die Tür und konnte anschließend festgenommen werden. Er sitzt seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam und wird am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an.

